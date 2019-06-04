МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»

В ГУ МВД по Московской области прокомментировали ход проверки похищения оборудования в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

В полиции РБК сообщили, что в дежурную часть межмуниципального управления МВД «Власиха» поступило заявление о том, что неизвестные незаконно проникли в производственные и складские помещения, расположенные на территории одного из предприятий города Королева, откуда похитили имущество. В полиции при этом не сообщили, о каком предприятии идет речь. Однако ответ поступил на запрос о хищениях в РКК «Энергия».

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, указали в МВД.

Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование. Пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко подтвердил эту информацию, не сообщив размера ущерба и других деталей. По словам источника РБК, речь идет о краже электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетического модуля, который предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией, и швейцарских приборов. Всего речь идет о трех мешках плат.