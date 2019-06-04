АвтоВАЗ отозвал в России более 900 автомобилей Lada Xray

АвтоВАЗ отозвал в России более 900 автомобилей Lada Xray

АвтоВАЗ отозвал в России 933 автомобиля марки Lada Xray. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2019 года по сегодняшний день, с VIN-кодами согласно приложению в разделе «Документы», — говорится в сообщении.

Как отметили в Росстандарте, причиной добровольного отзыва стало подозрение на повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

В ведомстве уточнили, что АвтоВАЗ проинформирует владельцев подпадающих под отзыв транспортных средств. На автомобилях будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для автовладельцев.