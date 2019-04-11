АвтоВАЗ допустил приостановку поставок Lada на европейский рынок

Российский автопроизводитель временно прекратит поставки автомобилей Lada на территорию ЕС из-за ужесточения экологических норм. В будущем АвтоВАЗ рассчитывает вернуться на этот рынок

Фото: Александр Земляниченко / Bloomberg

АвтоВАЗ объявил, что поставки автомобилей Lada на территорию Европейского союза будут прекращены временно, шаг обусловлен ужесточением экологических норм ЕС.

«В связи с ужесточением экологических норм в европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время», — заявили РБК в пресс-службе АвтоВАЗа.

В то же время автопроизводитель рассчитывает в дальнейшем вернуться на европейский рынок с новой моделью. «У нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из альянса глобальную модель и вернуться на эти рынки», — поделились своими планами в компании.

По итогам 2018 года экспортные продажи автомобилей Lada выросли на 57%, до 38 тыс. машин (в 2017 году рост был около 30%), говорил на итоговой пресс-конференции в январе исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу концерна Ян Птачек.