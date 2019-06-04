СМИ сообщили о выемке документов в минкультуры Кабардино-Балкарии

СМИ сообщили о выемке документов в минкультуры Кабардино-Балкарии

В министерство культуры Кабардино-Балкарии пришли сотрудники правоохранительных органов для выемки документов. Об этом сообщает ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

«В министерстве культуры Кабардино-Балкарии изымают документы», — заявил собеседник ТАСС. Он не уточнил, представители каких ведомств пришли в минкультуры, а также какие именно документы изымаются.

«Мы работаем в штатном режиме», — сообщили РБК в приемной министерства культуры Кабардино-Балкарии.

«Пока преждевременно делать выводы и о чем-то говорить», — сообщили РБК в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарской Республике.