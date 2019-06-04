Путин открыл в Москве памятник узникам концлагерей

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент Владимир Путин открыл памятник героям сопротивления в концлагерях и гетто во время Второй мировой войны в Еврейском музее и центре толерантности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В церемонии открытия участвовали также главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин Александр Борода и председатель попечительского совета музея Виктор Вексельберг.

Первый камень мемориала Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заложили в Международный день памяти жертв холокоста в январе 2018 года.

Как отмечается на сайте музея, конкурс на создание дизайна памятника проходил с марта по август 2018 года и был приурочен к 75-летию с начала восстания в концлагере Собибор. Тогда поступило 98 заявок от архитекторов, скульпторов и художников.