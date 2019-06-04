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Amazon $2 315 (+35,94%) прогноз Deutsche Bank к 21.05.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Организатор Петербургского форума оценил расходы на его проведение

Проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году обойдется в 3 млрд руб. Об этом заявили в «Росконгрессе», который выступает организатором мероприятия, сообщает Би-би-си. При этом окончательная стоимость ПМЭФа станет известна только после его завершения, уточнила пресс-служба «Росконгресса».

Заказчиком проведения ПМЭФа от лица государства выступает Министерство экономического развития, в ведомстве на запрос Би-би-си о расходах на мероприятие не ответили. Из федерального бюджета на форум обычно выделяют лишь небольшую часть его стоимости — около 40 млн руб., указывает корпорация.

В «Росконгрессе» сообщили, что 65% стоимости проведения форума — 1,95 млрд руб. — будут покрыты из бюджета компаний, заплативших за участие в форуме, а также из денег компаний-партнеров. Оставшаяся часть расходов оплачивается за счет регистрационных взносов, рассказал организатор мероприятия.

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Ответить на вопрос о стоимости спонсорского пакета генерального партнера «Росконгресс» отказался, однако, указывает Би-би-си, один из генеральных партнеров форума, госкомпания «Ростех», разместила закупку под названием «Предоставление статуса «Генерального Партнера Петербургского международного экономического форума 2019 года» на 35,6 млн руб. В общей сложности на участие в ПМЭФе госкомпании потратят не менее 1,5 млрд руб., подсчитала Би-би-си.

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге пройдет в этом году с 6 по 8 июня.

Теги: ПМЭФ, «Росконгресс», затраты
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