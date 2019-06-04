На главу Росреестра Приамурья завели второе уголовное дело

Управление Следственного комитета по Амурской области возбудило второе уголовное дело против руководителя регионального управления Росреестра. Об этом журналистам сообщили в местном СК, передает ТАСС.

Росреестр в Приамурье, согласно данным на сайте службы, возглавляет Сергей Чечевский.

«Было возбуждено еще одно дело, по ч. 2. ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере)», — сообщили представители СК. Подробности нового дела, отмечает ТАСС, не разглашаются.

Первое дело на Чечевского завели по ч. 3 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом за незаконные действия). По данным следствия, он получил взятку от жительницы Благовещенска за внесение в Единый государственный реестр недвижимого имущества информации об изменении наименования объекта недвижимости.

Чечевского задержали в апреле. Суд признал его виновным и арестовал до 12 июля.