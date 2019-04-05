Главу управления Росреестра Приамурья заподозрили в получении взятки

В Амурской области главу регионального управления Росреестра Сергея Чечевского задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

По данным следствия, глава управления получил денежное вознаграждение от жительницы Благовещенска за внесение в Единый государственный реестр недвижимого имущества сведений об изменении наименования объекта недвижимости.

Согласно сообщению, сотрудники полиции заподозрили Чечевского по результатам расследования в отношении жительницы Благовещенска и сотрудницы управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области.

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя ведомства по ч. 3 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом за незаконные действия). В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.