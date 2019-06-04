Правительство утвердило программу комплексного развития села

На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Ее основные цели — сохранение доли сельского населения по отношению к общей численности на уровне не менее 25,3%, доведение доли благоустроенных домов в сельской местности до 50%, сокращение разрыва между средними располагаемыми ресурсами у сельского и городского населений.

На программу на протяжении 2020-2025 годах предлагается выделить 2,3 трлн руб. Расходы федерального бюджета составят менее половины этой суммы, 1 трлн руб.

По данным из сборника Росстата «Россия в цифрах 2018», сельскохозяйственные угодья занимают 13% общей площади территории России. Сельских поселений в России 17,7 тыс., городских — 1,5 тыс., всего муниципальных образований в стране почти 22 тыс.

Председатель правительства Дмитрий Медведев в мае сравнивал эту программу развития по масштабу с национальными проектами, отметив, что «с обустройством жизни на селе есть серьезные проблемы».

В ее рамках будет производиться модернизация инфраструктуры. Премьер привел данные, что только 40% населенных пунктов в сельской местности подключены к центральному водоснабжению, а уровень газификации не превышает 60% (но десять лет назад этот показатель составлял менее 30%, отметил Медведев).