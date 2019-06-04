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Бутиной в американской тюрьме разрешили пользоваться интернетом

Осужденной в США по обвинению в работе иностранным агентом россиянке Марии Бутиной позволили частично использовать интернет. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал ее отец Валерий Бутин, передает ТАСС.

По его словам, возможность пользоваться интернетом усекли до предела: она может использовать специализированный мессенджер для тюремного общения и совершать видеозвонки. По телефону Бутина может говорить 300 минут в месяц (около 10 минут в день).

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Валерий Бутин отметил, что, как и раньше, его дочь не может следить за публикациями в иностранных СМИ, в том числе о ней. В одно время, подчеркнул отец, доступ к данным был полностью перекрыт, и новости россиянка могла узнать только через работников консульства и адвокатов. Бутин выразил надежду, что со временем это ограничение снимут.

В середине мая россиянка Мария Бутина записала видеообращение, в котором сообщила, что находится на транзите в аэропорту Оклахомы, и попросила о финансовой помощи для того, чтобы оплатить услуги адвокатов. Бутину задержали в США в июле 2018 года. Суд признал ее виновной в сговоре с целью работы иностранным агентом, а также в работе иностранным агентом без должной регистрации с 2015 года.

Теги: задержание россиян, американская тюрьма, разрешение, Интернет
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