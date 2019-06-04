В администрации Зеленского раскрыли подробности рабочего дня президента

Первый замглавы администрации президента Украины Сергей Трофимов назвал жестким график главы государства Владимира Зеленского, однако его пока нельзя назвать устоявшимся, так как президент только начал работать. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1–2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22:00», — сказал Трофимов.

Он отметил, что Зеленский ежедневно проводит совещания с подчиненными. У него также есть стратегические совещания, которые проходят при участии главы администрации Андрея Богдана и первого помощника.

Зеленский организовывает и неформальные встречи с подчиненными. «Мы говорим там о всех вопросах, их просто миллион. Мы обсуждали роспуск Рады, закупки ЦИК, есть вопросы по главам ОГА и пошло-поехало, какие-то кадровые вопросы. Задач очень много», — отмечает Трофимов.