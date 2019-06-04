Верховный суд признал законным запрет полицейским на отпуск за границей

Верховный суд России отклонил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных, который просил признать недействительным приказ МВД о запрете на свободный выезд за границу для полицейских с допуском к гостайне, передает ТАСС.

Отмечается, что судья зачитала только резолютивную часть. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Защита планирует подать апелляцию.

Лужных обратился в суд, после того как его уволили после поездки в Доминиканскую Республику и Болгарию. Уточняется, что он оспаривал п.п. 1.1 п. 1 приказа МВД России от 12 сентября 2013 года, в котором сотрудникам запрещается свободный выезд за границу, если у них есть доступ к гостайне.

Представитель истца Владимир Воронцов отметил, что основания для недопуска засекречены и неизвестны самим сотрудникам.