Сечин назвал объем инвестиций «Роснефти» в Петербург и область

«Роснефть» в прошлом году инвестировала в экономику Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5,8 млрд руб. Об этом сказал в своем докладе глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров, сообщает корреспондент РБК.

Сечин указал, что 3 млрд руб. было вложено в строительство топливо-заправочного комплекса в аэропорту Пулково, работы по созданию которого начались ранее в июне. Речь идет о создании системы топливных гидрантов под перроном аэропорта, складов хранения топлива общей емкостью 16 тыс. куб. м, насосно-фильтрационной станции и топливопровода, пункта налива авиатоплива в аэродромные топливозаправщики, железнодорожных путей и эстакады на 12 железнодорожных цистерн.

Также Сечин отметил, что прошедший год стал «знаковым для развития «Роснефти». Объяснил он это тем, что компания завершила формирование структуры акционерного капитала. Вторым после BP стратегическим акционером «Роснефти» стал Суверенный фонд Катара, который увеличил прямую долю владения до 18,93%.

Также Сечин рассказал, что по итогам прошлого года коэффициент замещения доказанных запасов «Роснефти» составил 173% по классификации SEC. Компания увеличила среднесуточную добычу жидких углеводородов на 2,1%, что является самым высоким показателем среди компаний-конкурентов.