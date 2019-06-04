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СМИ оценили шансы американской ПРО отбить атаку российских «Авангардов»

Шансы систем противоракетной обороны (ПРО) США на перехват российских гиперзвуковых ракет «Авангард» стремятся к нулю. Об этом сообщает издание Military Watch.

Издание отмечает, что ПРО США состоит из Patriot, AEGIS и AEGIS Ashore, THAAD и GMD. При этом, даже самая совершенная среди них система Patriot имеет ограниченные возможности.

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«Что касается гиперзвуковых ракет, таких как «Авангард», которые вместо того, чтобы свободно падать из космоса, полагаясь на гравитацию, спускаются на землю со скоростью, превышающей скорость звука в 20 раз, шансы на перехват остаются близкими к нулю», — говорится в статье.

Таким образом, по словам автора статьи остается неясным, смогут ли ПРО США адаптироваться к новым реалиям путем разработки более мощных радаров, быстрых ракет и средств перехвата с использованием направленного лазерного оружия.

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Впервые о комплексе «Авангард» рассказал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, отметив, что комплекс способен поражать цели из космоса.

Позднее Путин заявил, что «Авангард» по значимости для безопасности не уступает запуску первого искусственного спутника Земли. Глава государства также указывал, что после появления у США системы ПРО Россия должна была дать «серьезный ответ». По его словам, комплекс стал адекватным ответом на существование у США системы ПРО.

Теги: «Авангард», атака, ПРО США
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