СМИ оценили шансы американской ПРО отбить атаку российских «Авангардов»

Шансы систем противоракетной обороны (ПРО) США на перехват российских гиперзвуковых ракет «Авангард» стремятся к нулю. Об этом сообщает издание Military Watch.

Издание отмечает, что ПРО США состоит из Patriot, AEGIS и AEGIS Ashore, THAAD и GMD. При этом, даже самая совершенная среди них система Patriot имеет ограниченные возможности.

«Что касается гиперзвуковых ракет, таких как «Авангард», которые вместо того, чтобы свободно падать из космоса, полагаясь на гравитацию, спускаются на землю со скоростью, превышающей скорость звука в 20 раз, шансы на перехват остаются близкими к нулю», — говорится в статье.

Таким образом, по словам автора статьи остается неясным, смогут ли ПРО США адаптироваться к новым реалиям путем разработки более мощных радаров, быстрых ракет и средств перехвата с использованием направленного лазерного оружия.