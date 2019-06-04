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Собчак заявила о прессинге блогера BadComedian за критику в видеообзорах

Телеведущая Ксения Собчак в своем telegram-канале прокомментировала судебный иск к блогеру Евгению Баженову (BadComedian) из-за его обзора на фильм «За гранью реальности».

Она сообщила, что с «ужасом» наблюдает за развитием ситуации с иском к талантливому блогеру, за работой которого давно следит. По мнению Собчак, Баженова «прессуют за критику» не самых удачных фильмов, которые финансировало Министерство культуры. «Ау, чиновники, да Bad Comedian популяризовал российское кино, благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают», — заключила телеведущая.

Общество
Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора

3 июня Баженов сообщил, что кинокомпания Kinodanz, которая при поддержке Минкультуры (так утверждает блогер) произвела фильм «За гранью реальности», в 2019 году подала к нему судебный иск на 1 млн руб. Kinodanz, в частности, заявляет, что BadComedian нарушил авторские права на фильм, использовав фрагменты ленты в своем обзоре.

Кроме того, представители Kinodanz сообщили Баженову, что за компанией стоят «очень влиятельные люди», уточнил блогер. При этом, по его словам, фильмы киностудии проваливаются в прокате.

Теги: блог, Ксения Собчак, судебное разбирательство
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