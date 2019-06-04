В Свердловской области загорелся склад с лакокрасочной продукцией

В Свердловской области загорелся склад с лакокрасочной продукцией

В городе Арамиле (Свердловская область) произошел пожар на складе с лакокрасочной продукцией, сообщается на сайте местного ГУ МЧС.

Предварительная площадь пожара оценивается в 2 тыс. кв. м., огонь быстро распространяется из-за большой горючей загрузки, в связи с чем возможен переход возгорания на соседний склад со стройматериалами.

В тушении пожара участвуют более 50 человек и 21 единица техники. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Красноярске в ночь на 4 июня загорелся склад с горюче-смазочными материалами на площади 1 тыс. кв. м. Позднее пожар был локализован, пострадавших нет.