В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами

В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами

В промзоне Красноярска загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м., существует угроза перехода огня на два соседних здания. Позднее агентству уточнили в МЧС, что возгорание локализовано. Данных о пострадавших нет, на месте продолжают работать пожарные.

В конце мая в Красноярском крае в СНТ «Рябина» из-за пала сухой травы произошло возгорание на площади 10 га, пожар затронул восемь нежилых построек. Его удалось ликвидировать с помощью вертолета Ми-8 с водосливным устройством.