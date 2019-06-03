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На Кутузовском проспекте в Москве после массового ДТП перекрыли движение

На западе Москвы столкнулись автобус, легковая машина и такси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По его словам, инцидент произошел на пересечении Кутузовского проспекта и улицы Минская, по трем полосам из пяти перекрыли движение.

Эту информацию подтверждает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев. Как уточняет агентство «Москва», перекрыто движение в сторону центра.

По данным «РИА Новости» и РЕН ТВ, в результате аварии пострадали три человека, агентство «Москва» сообщает о двух пострадавших.

В пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве РБК не подтвердили информацию о пострадавших. «Движение уже должно вернуться в норму», — заявили в ведомстве.

Общество
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

Утром 1 июня на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей, было затруднено движение в сторону центра. В результате аварии пострадали шесть человек.

Теги: ДТП, Москва, Кутузовский проспект, новости РБК
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