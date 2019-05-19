В Красноярском крае ликвидировали крупный пожар при помощи вертолета

В Красноярском крае пожарные ликвидировали крупное возгорание на площади 10 га при помощи вертолета. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным экстренных служб, пожар возник в СНТ «Рябина» из-за пала сухой травы. В результате загорелись восемь нежилых построек.

В 14:09 пожар на площади 10 га удалось ликвидировать.

По словам собеседника агентства, в ходе тушения был задействован вертолет Ми-8, на котором было установлено водосливное устройство емкостью 5 т. Всего он совершил 18 сливов воды на очаги пожаров.