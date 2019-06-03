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Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. Документ размещен на сайте украинского парламента.

К чиновникам, которые приобрели активы, чья стоимость превышает их законные доходы более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, предлагается применить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

В пояснительной записке к документу говорится, что он также направлен на введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В тексте законопроекта уточняется, что речь идет о приобретении активов «за счет, с согласия или по распоряжению лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления». Под активами понимаются денежные средства, в том числе наличные, средства на банковских счетах или на хранении в других финансовых учреждениях, иное имущество и права на него, нематериальные активы, а также работы или услуги, предоставленные высокопоставленному лицу.

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На сайте президента Украины говорится, что документ был разработан совместно с национальными и иностранными экспертами. Он предусматривает конфискацию незаконных активов по решениям суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. Также там отмечается, что внесенный Зеленским законопроект — это не альтернатива уже зарегистрированным в Раде документам, поскольку он «отличается от них принципиально и значительно шире по предмету регулирования».

26 февраля КС Украины признал неконституционной ста. 368-2 Уголовного кодекса страны о незаконном обогащении. КС посчитал, что статья противоречит презумпции невиновности, поскольку обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

После этого Петр Порошенко, который на тот момент занимал должность президента страны, внес в Раду свою версию законопроекта об ответственности за незаконное обогащение. В штабе Зеленского призвали Порошенко отозвать ее и поддержать вариант, разработанный при участии международных экспертов.

Теги: Владимир Зеленский, законопроект, незаконное обогащение
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