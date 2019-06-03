Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. Документ размещен на сайте украинского парламента.

К чиновникам, которые приобрели активы, чья стоимость превышает их законные доходы более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, предлагается применить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

В пояснительной записке к документу говорится, что он также направлен на введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В тексте законопроекта уточняется, что речь идет о приобретении активов «за счет, с согласия или по распоряжению лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления». Под активами понимаются денежные средства, в том числе наличные, средства на банковских счетах или на хранении в других финансовых учреждениях, иное имущество и права на него, нематериальные активы, а также работы или услуги, предоставленные высокопоставленному лицу.