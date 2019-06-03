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ВЦИОМ узнал о мечте трети россиян поучаствовать в отборе в космонавты

Более трети опрошенных ВЦИОМ россиян (38%) хотели бы принять участие в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты при соответствии необходимым требованиям к здоровью, возрасту и профессиональным компетенциям, следует из данных исследования.

Среди опрошенных молодых мужчин до 30 лет об этом желании заявили 58%, а 26% респондентов заявили о твердом намерении участвовать в отборе. Кроме того, 56% опрошенных родителей допустили, что предложили бы своим детям принять участие в таком конкурсе.

13% респондентов заявили, что хотели стать космонавтами в детстве, по словам еще 21% участников опроса, об этом мечтали их друзья и знакомые. ВЦИОМ отмечает, что современная молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше мечтала о космосе (16%), чем «поколение Юрия Гагарина» старше 60 лет (7%). При этом о желании своих детей стать космонавтами сообщили 8% опрошенных родителей.

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Большинство россиян уверены в лидерстве страны в космосе

Востребованной профессию космонавта сочли 74% респондента, 21% не согласны с этой точкой зрения. Опрос проведен 31 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

В апреле исследование ВЦИОМа показало, что Россию считают лидером в освоении космоса 76% респондентов. 42% участников опроса заявил о необходимости увеличить усилия и средства, направленные на освоение космоса.

Теги: ВЦИОМ, Опрос, космос
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