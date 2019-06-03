Брокер из Петербурга станет первым подсудимым за манипулирование рынком

Бывший сотрудник одного из банков Санкт-Петербурга Андрей Корнилов предстанет перед судом по обвинению в манипулировании рынком. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Корнилова обвиняют в биржевой афере на 12 млн руб. По версии следствия, с 2014 по 2015 год он работал главным специалистом отдела фондовых операций департамента финансовых рынков одного из коммерческих банков Петербурга. От имени банка он, нарушая закон, использовал электронный доступ по счету банка к торгам на одной из электронных площадок и произвел серию покупок, а позже и продажу акций крупных предприятий.

«В результате указанных незаконных действий, приведших к существенному отклонению цены и объема торгов названными финансовыми инструментами, Корниловым в пользу аффилированных ему лиц получен совместный совокупный доход в размере более 12 млн руб., которым он распорядился по своему усмотрению», — отметили следователи. Банку, в свою очередь, он нанес ущерб на 11 млн руб.

Ч. 1 ст. 185.3 УК (манипулирование рынком) предусматривает штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.