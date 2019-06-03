Boeing 737-500 не вылетел из Уфы в Сургут из-за проблем с предкрылками

Boeing 737-500 не вылетел из Уфы в Сургут из-за проблем с предкрылками

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Utair не вылетел из Уфы в Сургут из-за проблем с предкрылками. Об этом РБК рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Boeing 737-500 не вылетел из Уфы в Сургут из-за срабатывания сигнализации о предкрылках. Командир принял решение прервать взлет. По правилам компания меняет борт. Самолет вылетит в 12:30 местного времени (10:30 мск)», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечает «Башинформ.ру», на борту самолета находились 123 человека. Никто из них не пострадал. Самолет должен был вылететь в 5:30 по местному времени (3:20 мск).

В конце мая Boeing 737-500, выполнявший рейс Сургут — Худжанд (Таджикистан), вернулся в аэропорт, после того как сработал датчик стабилизатора. На борту находились 136 человек и шесть членов экипажа, никто не пострадал. СК начал проверку.