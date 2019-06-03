Автор видео о «вторжении Румынии на Украину» поблагодарил Матиоса

Пользователь видеохостинга YouTube под ником 03192, описавший в видео сценарий «вторжения Румынии и Молдавии на Украину», в новом ролике поблагодарил главу украинской Главной военной прокуратуры Анатолия Матиоса и заявил о теплых чувствах к Украине.

«Я слышал, вы — мой самый большой YouTube-фанат. И я хочу поблагодарить вас персонально. Не беспокойтесь, мистер Анатолий, Украина — моя любимая страна», — сказал 03192.

Ранее главный военный прокурор заявил в Facebook о проведении совещания с главами украинских силовых ведомств в связи с опубликованным на YouTube-канале 03192 видеороликом со сценарием предполагаемой «аннексии» Румынией в «союзе с Молдавией» части украинских территорий в 2022 году.

«Буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства», — написал по поводу видео Матиос.