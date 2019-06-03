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BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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Автор видео о «вторжении Румынии на Украину» поблагодарил Матиоса

Пользователь видеохостинга YouTube под ником 03192, описавший в видео сценарий «вторжения Румынии и Молдавии на Украину», в новом ролике поблагодарил главу украинской Главной военной прокуратуры Анатолия Матиоса и заявил о теплых чувствах к Украине.

«Я слышал, вы — мой самый большой YouTube-фанат. И я хочу поблагодарить вас персонально. Не беспокойтесь, мистер Анатолий, Украина — моя любимая страна», — сказал 03192.

Политика
Главный военный прокурор Украины созвал силовиков из-за ролика в YouTube

Ранее главный военный прокурор заявил в Facebook о проведении совещания с главами украинских силовых ведомств в связи с опубликованным на YouTube-канале 03192 видеороликом со сценарием предполагаемой «аннексии» Румынией в «союзе с Молдавией» части украинских территорий в 2022 году.

«Буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства», — написал по поводу видео Матиос.

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К моменту написания заметки вызвавший реакцию прокурора ролик посмотрели не менее 367 тыс. раз. Количество просмотров у большинства видео на канале 03192 до публикации резонансного материала не превышало тысячи. Согласно данным аналитического сервиса SocialBlade, за последний месяц число просмотров на канале увеличилось на 1944%, а количество подписчиков — на 4350%.

Теги: YouTube, Украина, Румыния
Материалы по теме
Главный военный прокурор Украины созвал силовиков из-за ролика в YouTube
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