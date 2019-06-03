Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции

Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции

Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.

Всего с начала года было проведено более 6 тыс. надзорных мероприятий, в отношении предприятий, занимающихся производством и оборотом молока. Нарушения были выявлены в 840 случаях.

Исследованы были около 69 тыс. проб молока и молочной продукции. Не соответствующими обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям в ведомстве признали 4% образцов. Гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствует 3,5% проб.

В ведомстве отметили, что по всем фактам выявленных нарушений приняты меры, в том числе наложены штрафы более, чем на 30 млн руб.