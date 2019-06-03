Убивший в Вирджинии 12 человек инженер просил увольнения перед атакой

Сотрудник городских служб американского города Вирджиния-Бич, убивший в муниципальном центре 12 человек, за несколько часов до этого отправил руководству электронное письмо с просьбой о своем увольнении. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на заявление сити-менеджера Дейва Хансена.

Он рассказал, что 40-летний инженер Деэйн Крэддок отправил письмо своему начальнику утром перед стрельбой. Он также добавил, что Крэддок был на хорошем счету.

«Я очень тщательно изучил статус преступника. Насколько мне известно, работа преступника была удовлетворительной, он был в хорошем положении в своем отделе, и не было никаких проблем с дисциплиной», — сказал Хансен.

Крэддок устроил стрельбу в здании центра на нескольких этажах 1 июня. Как отмечал телеканал WTKR, ранее в этом здании центра располагалось управление строительства города, а также департамент коммунального хозяйства. В результате атаки погибли 12 человек. Один из них — полицейский. Сам стрелок был ранен полицейскими во время перестрелки. На месте происшествия были обнаружены винтовка и полуавтоматический пистолет.