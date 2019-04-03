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Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
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СК завел дело по факту убийства женщины на Кутузовском проспекте

В Москве у подъезда одного из домов на Кутузовском проспекте нашли тело 57-летней женщины со множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает управление СК по городу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

СК устанавливает обстоятельства случившегося.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, на женщину напал неизвестный мужчина с ножом в районе дома 69. Когда именно это произошло, он не уточнил.

По словам собеседника агентства, напавший скрылся с места происшествия, идет розыск. Женщина умерла от полученных ранений.

Теги: Москва, убийство, уголовное дело
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