СК завел дело по факту убийства женщины на Кутузовском проспекте

В Москве у подъезда одного из домов на Кутузовском проспекте нашли тело 57-летней женщины со множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает управление СК по городу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

СК устанавливает обстоятельства случившегося.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, на женщину напал неизвестный мужчина с ножом в районе дома 69. Когда именно это произошло, он не уточнил.

По словам собеседника агентства, напавший скрылся с места происшествия, идет розыск. Женщина умерла от полученных ранений.