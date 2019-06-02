При подрыве автомобиля в сирийской Ракке погибли 10 человек

При подрыве автомобиля в сирийской Ракке погибли 10 человек

В сирийском городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек, сообщает газета An-Nahar со ссылкой на данные Обсерватории по правам человека.

Среди погибших — пять представителей «Сил демократической Сирии» (СДС) и пять мирных жителей. Сообщается, что автомобиль подорвал террорист-смертник.

Как сообщает Associated Press, в Ракке прогремели два взрыва. Одно из них в действие привел смертник на контрольно-пропускном пункте в районе площади Наим, второе сработало на обочине дороги в центре города.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.