Общество , 02:27
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При подрыве автомобиля в сирийской Ракке погибли 10 человек
В сирийском городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек, сообщает газета An-Nahar со ссылкой на данные Обсерватории по правам человека.
Среди погибших — пять представителей «Сил демократической Сирии» (СДС) и пять мирных жителей. Сообщается, что автомобиль подорвал террорист-смертник.
Как сообщает Associated Press, в Ракке прогремели два взрыва. Одно из них в действие привел смертник на контрольно-пропускном пункте в районе площади Наим, второе сработало на обочине дороги в центре города.
Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.