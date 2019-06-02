Захарова назвала снос бюста Жукова «вызовом» для новой власти Украины

Снос бюста маршала СССР Георгия Жукова в Харькове и включение телеведущего Владимира Познера в списки «Миротворца» стали «вызовом» для новых властей Украины. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

«[Власти] придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать», — добавила Захарова.

Ранее стало известно, что в Харькове представители проукраински настроенных организаций повалили бюст Жукова во время пикета против съезда новой политической партии.

Более того, российского журналиста Владимира Познера внесли в базу «Миротворца» за «сознательное нарушение» госграницы Украины для посещения Крыма, а также «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины».



