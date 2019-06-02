Общество , 20:37 Сделано для агрегаторов
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РЖД назвала дату запуска поездов с «детскими купе»
Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) планирует запустить пилотный проект «детское купе» в августе 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РЖД.
По данным пресс-службы, первый поезд № 109В/109С с вагонами для пассажиров с детьми отправится из Москвы в Анапу 22 августа и будет курсировать до 27 сентября.
Согласно сообщению, в новых купе будут предусмотрены специальные устройства для защиты ребенка от падения, а также настольные игры и игрушки.
После первого месяца экспериментальных перевозок будет принято решение о дальнейшем распространении нового сервиса.