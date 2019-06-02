РЖД назвала дату запуска поездов с «детскими купе»

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) планирует запустить пилотный проект «детское купе» в августе 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

По данным пресс-службы, первый поезд № 109В/109С с вагонами для пассажиров с детьми отправится из Москвы в Анапу 22 августа и будет курсировать до 27 сентября.

Согласно сообщению, в новых купе будут предусмотрены специальные устройства для защиты ребенка от падения, а также настольные игры и игрушки.

После первого месяца экспериментальных перевозок будет принято решение о дальнейшем распространении нового сервиса.