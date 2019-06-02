Познер ответил на включение в базу данных «Миротворца»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что поводом для включения его в базу данных украинского сайта «Миротворец» может быть поездка в Ялту, где он в качестве председателя жюри участвовал в конкурсе «ТЭФИ-Капитал», сообщается на сайте Познера.

«Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список», — рассказал журналист.

Познер добавил, что не считает себя врагом Украины, но и не будет страдать из-за запрета на въезд в эту страну.

Российского журналиста внесли в базу «Миротворца» за «сознательное нарушение» госграницы Украины для посещения Крыма, «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и участие в попытках легализации «аннексии АР Крым».