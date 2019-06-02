На Украине из-за обвала крыши сцены во время рок-фестиваля погиб мужчина

На Украине из-за обвала крыши сцены во время рок-фестиваля погиб мужчина

В Днепропетровской области в результате обвала крыши сцены во время рок-фестиваля Kozak Fest погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила замначальника отдела коммуникации регионального ГУ Нацполиции Ольга Кузнецова.

По данным управления, погибшим оказался мужчина 1971 года рождения, входивший в группу монтажа сцены. Еще две женщины получили переломы.

В настоящий момент по данному факту завели уголовное дело по ст. 115 УК Украины с пометкой «Несчастный случай». Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Обрушение крыши сцены произошло из-за урагана в субботу, 1 июня. В воскресенье, 2 июня, были отменены все запланированные мероприятия рок-фестиваля

Согласно сообщению Государственной службы Украины по ЧС, 2 июня на Украине из-за непогоды без электроснабжения остались 184 населенных пунктов в семи областях: Полтавской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской.