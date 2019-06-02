СК начал проверку после падения смесителя на девочку в Нижнем Тагиле

СК начал проверку после падения смесителя на девочку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на девочку упал металлический смеситель, в результате чего она скончалась. Следователи начали проверку, сообщается на сайте следственного управления СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 1 июня. По предварительным данным, мальчик 2013 года рождения выбросил из окна одного из верхних этажей многоквартирного дома смеситель. Он упал на девочку 2011 года рождения, и она получила черепно-мозговую травму. Врачи не смогли ее спасти.

В начале апреля в Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь, образовавшаяся на крыше детского сада. Следователи также начали проверку. По их данным, инцидент произошел, когда девочка выходила из здания детсада со своей матерью. Ребенка доставили в больницу.