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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детского сада. Следователи проводят проверку, сообщается на сайте следственного управления СКР по Свердловской области.

По данным следствия, инцидент произошел 1 апреля на улице Уральских рабочих, когда девочка выходила из детсада со своей матерью. «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Орджоникидзевского района города сообщает, что на ребенка также упали два деревянных бруска.

С ушибами мягких тканей головы девочку доставили в больницу. Прокуратура также начала проверку.

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В начале февраля на студента Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета упала наледь с крыши, в результате чего он погиб. Еще одного молодого человека госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Правоохранительные органы задержали проректора университета и возбудили против него уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность) и ч. 3 ст. 290 УК (получение взятки). По данным следствия, компания ООО «Вентформат», с которой образовательное учреждение заключило договор, не исполняла его надлежащим образом.

Теги: Екатеринбург, детсад, наледь
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