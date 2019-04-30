В Орловской области автобус опрокинулся после столкновения с «Камазом»

В Орловской области автобус опрокинулся после столкновения с «Камазом»

На трассе М-2 в Орловской области рейсовый автобус перевернулся в кювет после столкновения с грузовиком. В результате инцидента пострадали 11 человек

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По данным ГУ МЧС по Орловской области, на 423-м километре трассы М-2 столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль. В результате инцидента есть пострадавшие.

Агентство ТАСС уточняет, что авария произошла в Кромском районе. Столкнулись рейсовый автобус Yutong и «Камаз», в результате чего автобус опрокинулся в кювет. По информации пресс-службы регионального МВД, 11 пассажиров обратились за медицинской помощью. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Информации о том, кто стал виновником ДТП, нет. По предварительным данным оба транспортных средства двигались в попутном направлении.

15 апреля под Тулой произошла авария с участием автобуса, в котором находились 40 детей. В результате инцидента пострадала женщина-педагог, сопровождавшая школьников. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).