Ространснадзор обещал проверить РЖД после ЧП с поездом в Забайкалье

Ространснадзор обещал проверить РЖД после ЧП с поездом в Забайкалье

Ространснадзор намерен провести внеплановую проверку в отношении ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) из-за схода вагонов пассажирского поезда в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время на месте схода работают инспекторы Ространснадзора. РЖД планируется проверить на предмет соблюдения требований действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Четыре вагона пассажирского поезда, следующего из Новосибирска во Владивосток, сошли с рельсов рано утром в субботу, 1 июня. Инцидент произошел на станции Куэнга Забайкальской железной дороги.

Как пояснили в РЖД (подразделение Забайкальской железной дороги), в результате случившегося нарушился габарит соседнего пути. Причины случившегося выясняются. Последствия аварии ликвидировали прибывшие со станций Шилка и Зилово восстановительные поезда.

Данных о пострадавших не поступало. Пассажиров поезда обеспечили питьевой водой и питанием.