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Украинский кризис ,  
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Полторак пообещал премировать военных перед отправкой в Донбасс

Украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, будут получать премию в размере 3 тыс. грн (около $111 по курсу нацбанка). Об этом сообщил в своем Facebook министр обороны Украины Степан Полторак.

Он отметил, что такое решение было принято им в момент нахождения в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье. Полторак отметил, что выплата доплат вводится для повышения мотивации личного состава подразделений вооруженных сил, выходящих на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения операции объединенных сил.

В середине марта бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал с 1 апреля 2019 года повысить зарплату военным, находящимся на передовой в Донбассе. Предполагалось, что минимальная доплата для каждого военнослужащего должна составлять 12 тыс. грн. Доплату на второй линии он поручил поднять на 1 тыс. грн, указав, что уровень доплаты должен быть доведен до 5,5 тыс грн. Бывший украинский президент также отмечал, что военным морякам, проходящим службу в Азовском море, необходимо обеспечить такую же доплату, как и военным на первой линии.

Теги: Степан Полторак, Минобороны Украины, украинские военные, Донбасс, премии
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