Причиной взрывов в Дзержинске стало нарушение технологического процесса

Причиной взрывов в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске могло стать нарушение технологического процесса. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах Нижегородской области.

«Предварительная причина взрыва — нарушение технологического процесса производства работ», — сказал собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» в службах технического надзора региона также рассказал, что взрывы произошли в результате нарушения технологического процессе в цехе по производству тротила.

Несколько взрывов прогремели днем в субботу на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области. В результате пострадали 27 человек, цех обрушился на площади 100 кв. м. Власти региона создали оперативный штаб.