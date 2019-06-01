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Медведев заявил об отсутствии планов вводить визы для граждан Узбекистана

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет вводить визы для граждан Узбекистана. Об этом он сообщил в интервью программе «Вести в субботу», текст которого опубликован на сайте правительства.

«Нет, конечно», — ответил он на вопрос о введении виз.

Премьер-министр добавил, что для упорядочивания миграционных потоков в России есть специальные инструменты. В частности, организационный набор.

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Медведев отметил, что экономики России и Узбекистана стратегически связаны, а в последние несколько лет появились новые инвестпроекты. По его словам, «апофеозом сотрудничества» являются атомные станции.

В конце января 2018 года бывший кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин предложил ввести трудовые визы для мигрантов. По его словам, необходимо проверять иностранных граждан, планирующих работать в России, на знание русского языка и наличие медицинских справок.

Теги: Дмитрий Медведев, Узбекистан, визы
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