Медведев заявил об отсутствии планов вводить визы для граждан Узбекистана

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет вводить визы для граждан Узбекистана. Об этом он сообщил в интервью программе «Вести в субботу», текст которого опубликован на сайте правительства.

«Нет, конечно», — ответил он на вопрос о введении виз.

Премьер-министр добавил, что для упорядочивания миграционных потоков в России есть специальные инструменты. В частности, организационный набор.

Медведев отметил, что экономики России и Узбекистана стратегически связаны, а в последние несколько лет появились новые инвестпроекты. По его словам, «апофеозом сотрудничества» являются атомные станции.