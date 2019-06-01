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Жители сообщили о сильном взрыве в городе в Нижегородской области
Мощный взрыв прогремел днем в воскресенье в городе Дзержинск Нижегородской области. По предварительным данным, инцидент произошел в промышленной зоне
Фото: Эвелина Хартман / ВКонтакте

Издание «Открытый Нижний» сообщает о двух сильных взрывах в районе промзоны Дзержинска. Местные жители рассказывают, что хлопок был настолько сильным, что в некоторых домах повыбивало стекла.

Агентство ТАСС со ссылкой на собеседника в администрации Дзержинска, сообщило, что два взрыва произошло в западной части города. При этом не уточняется, на каком именно объекте произошло ЧП.

Телеканал «РЕН» сообщил также о взрыве и о многочисленных снимках, которые местные жители начали размещать в соцсетях.

Автор: Артем Филипенок
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