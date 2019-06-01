В Таиланде 17 человек пострадали при падении автобуса в пропасть

В Таиланде 17 человек пострадали при падении автобуса в пропасть

В Таиланде автобус упал с горной дороги в пропасть, в результате пострадали 17 человек. Об этом сообщает газета The Nation.

Автобус следовал из провинции Чиангмай. Он упал с 20-метровой высоты. По данным издания, авария произошла в пятницу, 31 мая в 20:30 по местному времени (16:30 мск).

Пострадавших госпитализировали. Четыре человека получили тяжелые ранения.

Водитель автобуса рассказал сотрудникам полиции, что в момент происшествия шел дождь. Он отметил, что один грузовик резко сменил полосу движения и выехал перед автобусом. Водитель добавил, что потерял управление, когда пытался свернуть, чтобы не врезаться в машину.