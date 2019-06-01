Церковь Антиохии допустила низложение Вселенского патриарха из-за Украины

Антиохийский патриархат допустил созыв Всеправославного собора (собрание признанных поместных православных церквей) без Вселенского (константинопольского) патриарха Варфоломея. Об этом «РИА Новости» заявил викарий патриарха Антиохии и всего Востока, епископ Эрзурумский Кайс.

По его словам, патриарх Варфоломей допустил ошибку, предоставив автокефалию украинской православной церкви. «И если все православные церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это [событие] возможно», — пояснил епископ.

Представитель Антиохийского патриархата уточнил, что в церкви выступают за мир и за то, чтобы патриарх Варфоломей пересмотрел свое решение, а «раскольники вернулись в каноническую церковь».

Как писал РБК, вселенское православие можно условно разделить на две партии, тяготеющие к Константинополю или Москве, — греческую и русскую. Антиохия относится ко второй группе.