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Поджигателя деревянного храма в Москве осудили почти на три года колонии

Тушинский суд Москвы приговорил к двум годам и 11 месяцам колонии общего режима Евгения Сенчина. Его признали виновным в поджоге деревянного храма Иоанна Богослова в в столичном районе Южное Тушино в ноябре 2018 года. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Тушинского суда Марина Свиридова.

Пожар в храме Иоанна Богослова произошел ночью 6 ноября. Его площадь составила 40 кв. м, в результате никто не пострадал. В РПЦ утверждали, что храм не подлежит восстановлению.

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В Москве задержали подозреваемого в поджоге православного храма

В пресс-службе Финансово-хозяйственного управления РПЦ заявили, что обнаружили на записях с камер видеонаблюдения, как мужчина складывает автомобильные покрышки у стен алтаря, обливает их бензином и поджигает.

Позднее был задержан 35-летний москвич. В столичном главке МВД заявили, что мужчина признался в поджоге — он сделал это в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка.
 

Теги: поджог, Храм, новости РБК
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