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В Москве задержали подозреваемого в поджоге православного храма
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В Москве задержали подозреваемого в поджоге православного храма
Общество, 10:47
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В Москве задержали подозреваемого в поджоге православного храма

Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге православного храма в Москве, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве рассказали, что подозреваемым оказался 35-летний москвич, он признался в совершении преступления. «Со слов злоумышленника, он совершил поджог церкви в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка», — сказала Волк.

Сумма материального ущерба, причиненного в результате поджога, составила 1 млн руб., возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). Правоохранители не уточнили имя подозреваемого.

Пожар в деревянном храме Иоанна Богослова произошел ночью 6 ноября. В московском управлении МЧС сообщали, что в результате никто не пострадал, площадь возгорания составила 40 кв. м. В пресс-службе Финансово-хозяйственного управления РПЦ заявили «РИА Новости», что на записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина складывает автомобильные покрышки у стен алтаря, обливает их бензином и поджигает. В управлении подчеркнули, что храм не подлежит восстановлению.

Позже активист Антон Николаев, выступавший против строительства сгоревшего храма, рассказал РБК, что к нему с обыском пришли сотрудники полиции. Николаев подчеркнул, что «абсолютно не причастен» к вменяемому ему преступлению.

По словам активиста, полицейские проводили рано утром обыск, «в протоколе нашел ошибки, неправильно была указана фамилия», потом забрали на допрос. «Угрожали, что будут проводить обыск на работе, что посадят меня», — пояснил Николаев.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили РБК, что не обладают информацией об обысках в Южном Тушино по уголовному делу о поджоге.

Теги: Москва , поджог
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