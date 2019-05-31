В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

Средний размер пенсии в России, который составляет 14 тыс. руб., не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни, заявила в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. По ее словам, пенсионер с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить не более 200 руб. в день.

Аудитор подсчитала, что на оплату ЖКХ в среднем уходит 5 тыс. руб., на приобретение жизненно необходимых лекарств — 2 тыс. руб., а на покупку предметов личной гигиены — не менее 1 тыс. руб. «Нехитрый подсчет расходов <…> говорит о том, что на питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего 6 тыс. руб., или 200 руб. в день», — сообщила она.

Размер пенсий в России зависит от объема страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в пенсионный фонд, отметила Орлова. При этом в отдельных регионах средняя зарплата составляет 20–25 тыс. руб. Кроме того, заявила аудитор, численность нетрудоспособного населения растет, а трудоспособного — сокращается.

Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца. По ее мнению, это возможно в рамках решения общих демографических проблем в стране.