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В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

Средний размер пенсии в России, который составляет 14 тыс. руб., не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни, заявила в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. По ее словам, пенсионер с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить не более 200 руб. в день.

Аудитор подсчитала, что на оплату ЖКХ в среднем уходит 5 тыс. руб., на приобретение жизненно необходимых лекарств — 2 тыс. руб., а на покупку предметов личной гигиены — не менее 1 тыс. руб. «Нехитрый подсчет расходов <…> говорит о том, что на питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего 6 тыс. руб., или 200 руб. в день», — сообщила она.

Размер пенсий в России зависит от объема страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в пенсионный фонд, отметила Орлова. При этом в отдельных регионах средняя зарплата составляет 20–25 тыс. руб. Кроме того, заявила аудитор, численность нетрудоспособного населения растет, а трудоспособного — сокращается.

Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца. По ее мнению, это возможно в рамках решения общих демографических проблем в стране.

Общество
Медведев заявил о невозможности обеспечить достойную жизнь за счет пенсий

О том, что уровень пенсий в России не может обеспечить пенсионерам достойную и интересную жизнь, в апреле заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В связи с этим правительство приняло ряд решений об индексации пенсий, отметил он.

В конце мая «Росстат» представил исследование, согласно которому пенсионеры не могут позволить себе товары длительного пользования, такие как холодильник, стиральная машина, мебель и т.д. По данным ведомства, почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду.

Теги: Счетная палата, пенсии, траты
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