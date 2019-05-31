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Шнуров предложил отменить прокатные удостоверения для фильмов

Лидер группы «Ленинград», член общественного совета комитета Госдумы по культуре Сергей Шнуров в ходе заседания предложил отменить процедуру выдачи прокатных удостоверений на фильмы. Об этом сообщает агентство «Москва».

В России лицензируется кино, а «остальная деятельность культуры» — нет, отметил Шнуров. Он заявил, что не понимает смысла прокатного удостоверения.

«Давайте собирать комиссии по каждому незначительному поводу. Кто-то написал книгу — давайте собираться, читать и решать, выпускать или нет, — сказал он. — Давайте обкомиссимся все».

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В ходе заседания музыкант также сообщил, что выступает за то, чтобы разрешить использовать в отечественных фильмах нецензурную лексику. По его словам, язык должен использоваться «в его большем объеме». «Вы берете, отнимаете у художника красную краску и говорите: «пиши закат», — заявил Шнуров.

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«Вы представляете себе, встречается шофер и полицейский и начинают говорить канцеляризмами», — привел пример Шнуров. По словам музыканта, «зритель на это не идет, потому что это фальшь, он видит другую жизнь».

В январе прошлого года Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России («КиноСоюз») назвал прокатные удостоверения инструментом цензуры, противоречащим Конституции.

Теги: Сергей Шнуров, прокатное удостоверение
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