Шнуров предложил отменить прокатные удостоверения для фильмов

Лидер группы «Ленинград», член общественного совета комитета Госдумы по культуре Сергей Шнуров в ходе заседания предложил отменить процедуру выдачи прокатных удостоверений на фильмы. Об этом сообщает агентство «Москва».

В России лицензируется кино, а «остальная деятельность культуры» — нет, отметил Шнуров. Он заявил, что не понимает смысла прокатного удостоверения.

«Давайте собирать комиссии по каждому незначительному поводу. Кто-то написал книгу — давайте собираться, читать и решать, выпускать или нет, — сказал он. — Давайте обкомиссимся все».

В ходе заседания музыкант также сообщил, что выступает за то, чтобы разрешить использовать в отечественных фильмах нецензурную лексику. По его словам, язык должен использоваться «в его большем объеме». «Вы берете, отнимаете у художника красную краску и говорите: «пиши закат», — заявил Шнуров.