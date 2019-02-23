В Свердловской области сошел с рельсов вагон с углем

В Свердловской области сошел с рельсов вагон с углем

Один вагон грузового поезда сошел с рельсов на железной дороге в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным спасателей, груженый углем поезд сошел с рельсов на перегоне Хризолитовый — Арамиль в 03:28 по местному времени (01:28 мск). В результате никто не пострадал. Последствия ликвидируют 60 железнодорожников, аварийно-восстановительный поезд, а также оперативная группа МЧС.

На сайте Свердловской железной дороги отмечается, что угрозы экологической безопасности также нет. В пресс-службе добавили, что возможны задержки пригородных поездов, следующих из Каменск-Уральского в Екатеринбург, а также поезда из Челябинска в Санкт-Петербург.

В начале февраля в Хабаровском крае с рельсов сошли 27 вагонов с углем. Инцидент произошел на перегоне Дуссе — Алинь — Сулук. В результате был поврежден участок железнодорожного полотна.