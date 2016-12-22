МВД закрыло уголовное дело против экс-директора «Уральских пельменей»

Полиция закрыла уголовное дело, заведенное на бывшего директора шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского. Об этом сообщает портал E1 со ссылкой на пиар-службу шоумена.

Отмечается, что дело было возбуждено по ч.2 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По словам самого Нетиевского, после закрытия уголовного дела ему стали поступать сообщения «негативного содержания». После этого он обратился к генпрокурору Юрию Чайке и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять ситуацию на личный контроль.

Артисты шоу в марте 2018 года подали заявление в полицию о возбуждении дела против Нетиевского из-за того, что он не выплатил им 173 млн руб. По словам адвокатов участников коллектива, экс-директор «Уральских пельменей» с июля 2012 по октябрь 2015 года присвоил себе большую часть прибыли от выступлений.

Для этого, по данным юристов, Нетиевский использовал ряд созданных им компаний, через которые заключал договоры с телеканалом СТС, который транслировал концерты «Уральских пельменей». В конце марта замгенпрокурора Юрий Пономарев поручил проверить законность возбуждения дела против Нетиевского.

Нетиевский покинул пост директора «Уральских пельменей» в октябре 2015 года, после чего разгорелся конфликт между ним и артистами шоу. Стороны не раз публично обвиняли друг друга в обмане и причинении ущерба.