Волочкова бесплатно выступит с концертом в Анапе

Балерина Анастасия Волочкова, на чье выступление мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги, приедет в город с бесплатным концертом. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Я всю жизнь работаю в сфере культуры, знаю ее досконально и, конечно, хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно», — сказала Волочкова.

Она отметила, что за прошедшие сутки получила множество сообщений и звонков от всех, кто ждал ее выступление. Волочкова добавила, что ее концерт пройдет 8 июня на открытии курортного сезона.

Ранее мэр Анапы Юрий Поляков запретил закупать услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой» из городского бюджета. Он объяснил решение тем, что у администрации есть более приоритетные цели в области культуры, где деньги будут нужнее.