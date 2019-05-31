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Волочкова бесплатно выступит с концертом в Анапе

Балерина Анастасия Волочкова, на чье выступление мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги, приедет в город с бесплатным концертом. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Я всю жизнь работаю в сфере культуры, знаю ее досконально и, конечно, хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно», — сказала Волочкова.

Она отметила, что за прошедшие сутки получила множество сообщений и звонков от всех, кто ждал ее выступление. Волочкова добавила, что ее концерт пройдет 8 июня на открытии курортного сезона.

Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать выступление Волочковой из бюджета

Ранее мэр Анапы Юрий Поляков запретил закупать услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой» из городского бюджета. Он объяснил решение тем, что у администрации есть более приоритетные цели в области культуры, где деньги будут нужнее.

Поляков также добавил, что мэрия не будет возражать, если выступление Волочковой оплатят местные бизнесмены.

Теги: Анапа, Анастасия Волочкова, концерт, Бюджет
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