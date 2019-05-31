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Мэр Анапы отказался оплачивать выступление Волочковой из бюджета

Глава администрации Анапы Юрий Поляков запретил закупать услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой» на средства из бюджета города. Об этом сообщается на сайте муниципального образования Анапы.

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», — подчеркнул он.

Поляков добавил, что мэрия не станет возражать, если выступление Волочковой на открытии курортного сезона оплатят местные бизнесмены.

Отмечается, что открытие курортного сезона пройдет в Анапе 8 июня. Согласно сообщению, на мероприятии выступит певец Стас Костюшкин.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные «Единой информационной системы в сфере закупок», заказчиком выступления Волочковой на открытии курортного сезона изначально был Городской театр Анапы. Стоимость тендера составляла 639 тыс. рублей.

Теги: Мэр, Анапа, бюджет, Анастасия Волочкова, концерт
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